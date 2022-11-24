360 тыс раз оштрафовали водителей Иркутской области с помощью камер видеофиксации Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

360 тысяч нарушений ПДД выявили госавтоинспекторы Приангарья с помощью камер фото-видеофиксации с начала 2022 года. Общая сумма выписанных штрафов составила 230 млн рублей. На дорогах региона было установлено 155 стационарных и 2 мобильных комплекса автоматизированной фиксации административных правонарушений. Об этом сообщают в пресс-службе УГИБДД России по Иркутской области.

- С начала года самым злостным нарушителем оказался водитель «Lexus rx/300», - рассказали в Госавтоинспекции региона. - Он 95 раз превысил установленную скорость движения. Основные штрафы водитель получил с камер видеофиксации, установленных на автодороге Иркутск-Листвянка с 8 по 15 км. Общая сумма штрафов превысила 90 тысяч рублей.

Водитель «Mercedes-Benz» проигнорировал правила 84 раза на сумму более 55 тысяч рублей. Замыкает тройку «лидеров» водитель марки «Land Rover», у которого с начала года зафиксировано 75 нарушений на сумму более 40 тысяч рублей, а водитель Ауди Q8 на 8 км автодороги Иркутск-Листвянка установил «рекорд» по превышению скорости, разогнавшись на трассе до 209 км/ч.

Напомним, осенью 2021 года подписчики сдали полиции блогершу из Иркутска за видео с малышом на переднем сидении и без автокресла. Видео, на котором девочка лет 3-4 стоит на пассажирском сидении элитного авто и танцует под музыку, вызвало шквал возмущений среди пользователей сети. В этот момент мать одной рукой вела автомобиль. Женщина оказалась злостной нарушительницей правил дорожного движения - за 9 месяцев ей выписали 74 штрафа. В ситуацию вмешались полицейские.

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