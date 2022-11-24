174 ребенка участников СВО обеспечат бесплатным питанием в школах Иркутска с 1 декабря Фото: Михаил ФРОЛОВ

Ученики 5-11 классов, чьи отцы являются военнослужащими, участвующими в специальной военной операции, будут обеспечены бесплатным питанием в школах. Нововведение будет действовать с 1 декабря. Всего в Иркутске в настоящее время 174 ребенка имеет права на эту меру поддержки. Об этом сообщают в пресс-службе администрации областного центра.

- По информации комитета по социальной политике и культуре мэрии, на эти цели из городского бюджета в 2022 году выделят 297,4 тысяч рублей. Льгота будет действовать до конца 2023 года. На финансирование питания учащихся средней и старшей школы из семей военнослужащих в следующем году запланировано 2,7 млн руб, - рассказали в мэрии.

Подать заявку на вступление в чат «Помощь семьям мобилизованных иркутян» можно по ссылке.

Напомним, бесплатное питание для детей мобилизованных в Иркутске - не единственный способ поддержки семей. Теперь в детские сады можно отдать ребенка бесплатно и перевести в детсад ближе к дому, семьи получили единовременную выплату в 100 тысяч рублей, также предусмотрены другие льготы. Родственники мобилизованных могут обратиться в администрацию за разной бытовой помощью.