Дела возбудили против пьяных водителей за взятку инспекторам ГИБДД под Братском Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

6000 рублей пытался заплатить инспектору ГИБДД пьяный водитель в Иркутской области. Сибиряка за рулем «Тойота Королла» остановили летом текущего года во время рейда по поимке хмельных автомобилистов. Об этом сообщают в пресс-службе ГУ МВД России по Иркутской области.

- На подъездной дороге к поселку Тарма Братского района инспекторы взвода № 2 отдельной роты ДПС ГИБДД МУ МВД России «Братское» остановили иномарку. За рулем транспортного средства находился 40-летний местный житель с явными признаками алкогольного опьянения, - рассказали в ведомстве.

1000 рублей наличкой и 5000 переводом на карту нарушитель предложил инспектору ДПС за несоставление на него административного протокола. Против него было возбуждено уголовное дело. С аналогичной ситуацией месяц спустя дорожные полицейские столкнулись уже в здании отдела ГИБДД МУ МВД России «Братское». Ночью 15 сентября пьяный водитель без прав оставил на столе полицейского 2000 рублей.

Напомним, 360 тысяч нарушений ПДД выявили госавтоинспекторы Приангарья с помощью камер фото-видеофиксации с начала 2022 года. Общая сумма выписанных штрафов составила 230 млн рублей. На дорогах региона было установлено 155 стационарных и 2 мобильных комплекса автоматизированной фиксации административных правонарушений. С начала года самым злостным нарушителем оказался водитель «Lexus rx/300». Он 95 раз превысил установленную скорость движения.