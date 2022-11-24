Бесплатным питанием в школе обеспечат детей военнослужащих, участвующих в СВО, в Иркутске

Дети участников СВО будут питаться в школе бесплатно. Фото: пресс-служба администрации Иркутска.

Предложение администрации Иркутска обеспечить бесплатными обедами в школе учащихся 5-11 классов, чьи родители участвуют в специальной военной операции, поддержали сегодня депутаты городской Думы. С 1 декабря и до конца 2023 года 174 школьника будут питаться за счет городского бюджета - на эти цели в 2022 году выделят 297,4 тысячи рублей. В следующем году на финансирование питания учащихся средней и старшей школы из семей военнослужащих в бюджете города заложено 2,7 млн руб.

– С каждой семьей мы находимся в активном диалоге. При содействии представителей бизнес-структур, профессиональных сообществ, волонтеров оказываем необходимую помощь и поддержку. Для удобства и оперативности работает телеграм-чат для семей мобилизованных горожан. Жены, родители, дети военнослужащих должны понимать, что их нужды и потребности не останутся без внимания властей, – подчеркнул мэр Иркутска Руслан Болотов.

Обсуждаются и другие меры соцподдержки для семей военнослужащих. Так, до конца года на заседании Думы должны рассмотреть вопрос освобождения их от взимания платы за детские сады.

– Обсуждение вопроса обеспечения бесплатным питанием школьников начали сразу после отправки первых мобилизованных в учебный центр. Уже сегодня совместно с администрацией разработан документ, который готов к реализации. Мы продолжим работу по поддержке семей военнослужащих, участвующих в СВО, чтобы создать условия для полноценной жизни жен и детей, – прокомментировал председатель Думы Иркутска Евгений Стекачев.