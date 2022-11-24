1 год исправительных работ назначили за кражу со съемной комнаты жителю Шелехова Фото: Алексей БУЛАТОВ

Житель Шелехова вынес со съемной комнаты телевизор, сняв со стены его прямо с кронштейном. На это его подтолкнуло желание выпить. Хмельной мужчина завернул технику в пледы и постельное белье, и унес в скупку. На вырученные деньги он купил спиртного и вернулся обратно. Об этом сообщают в пресс-службе Шелеховского городского суда.

- Проснувшись утром, он понял, что совершил кражу, решил покинуть жилое помещение и уехать домой. Хозяйке комнаты звонить не стал, так как было стыдно за содеянное, оставил ключи от комнаты внутри и ушел, просто прикрыв дверь, - рассказали в суде.

Собственница жилья, не получив оплату, направилась по адресу комнаты и обнаружила пропажу.

Мужчине назначили 1 год исправительных работ с удержанием из зарплаты 10 процентов в доход государства условно с испытательным сроком 1 год.

Напомним, ранее полицейские рассказали, что чаще всего крадут в Иркутской области. Мировой лидер в области видеоаналитики, компания-разработчик системы распознавания лиц NtechLab, огорошила итогами исследования. Оказывается, в этом году в стране аж на 18% выросло количество магазинных краж. А воровской средний чек вырос еще больше — на 25% и составил 1500 руб. Причем, крадут не только продукты с полок супермаркетов, тырят даже одежду и товары для ремонта дома.

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