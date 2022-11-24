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НовостиПроисшествия24 ноября 2022 10:11

Пришли за кухней, а получили кредит. Продавец мебели из Иркутска тайком оформила на покупателей займы на 1,4 млн рублей

Продавец мебели из Иркутска тайком оформила на покупателей 1,4 млн рублей кредитов
Дарья БОЛЕСОВА
Женщина ответила за преступления в суде

Женщина ответила за преступления в суде

Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН

41-летняя жительница Иркутска работала в мебельном магазине и честно трудилась до какого-то момента. Однажды ей в голову пришла мысль о том, как можно содрать с покупателей побольше денег, пусть и не самым честным путем. Нет, она не стала перевыполнять план продаж, а просто начала тайком подсовывать покупателям документ об оформлении кредитов. Об этом рассказали в прокуратуре Иркутской области.

- Женщина имела доступ к программному обеспечению по оформлению товаров в кредит, с помощью которого, используя персональные данные покупателей мебели, заполняла на них заявки в банковские организации на выдачу кредитов якобы для приобретения мебели. Полученными денежными средствами она распоряжалась по своему усмотрению, в том числе частично погашая кредитные обязательства перед банками, - сказано в сообщении пресс-службы.

Так она промышляла с апреля 2020 года аж до сентября 2021 года. Ей удалось нанести ущерб на 1,4 миллиона рублей, а клиентами поневоле стали 8 иркутян, на имя которых оформили кредит. Раскрыть мошенницу удалось потому, что в полицию начали поступать заявления от сибиряков о том, что им пришли сообщения о задолженностях банкам.

Теперь преступница проведет 2,5 лет в колонии общего режима, а также возместит ущерб банковским организациям. Пока что приговор в силу не вступил, она может его оспорить.

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При этом все пострадавшие знали о схемах такого обмана (подробнее)