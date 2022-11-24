Пришли за кухней, а получили кредит. Продавец мебели из Иркутска тайком оформила на покупателей займы на 1,4 млн рублей

Женщина ответила за преступления в суде Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН

41-летняя жительница Иркутска работала в мебельном магазине и честно трудилась до какого-то момента. Однажды ей в голову пришла мысль о том, как можно содрать с покупателей побольше денег, пусть и не самым честным путем. Нет, она не стала перевыполнять план продаж, а просто начала тайком подсовывать покупателям документ об оформлении кредитов. Об этом рассказали в прокуратуре Иркутской области.

- Женщина имела доступ к программному обеспечению по оформлению товаров в кредит, с помощью которого, используя персональные данные покупателей мебели, заполняла на них заявки в банковские организации на выдачу кредитов якобы для приобретения мебели. Полученными денежными средствами она распоряжалась по своему усмотрению, в том числе частично погашая кредитные обязательства перед банками, - сказано в сообщении пресс-службы.

Так она промышляла с апреля 2020 года аж до сентября 2021 года. Ей удалось нанести ущерб на 1,4 миллиона рублей, а клиентами поневоле стали 8 иркутян, на имя которых оформили кредит. Раскрыть мошенницу удалось потому, что в полицию начали поступать заявления от сибиряков о том, что им пришли сообщения о задолженностях банкам.

Теперь преступница проведет 2,5 лет в колонии общего режима, а также возместит ущерб банковским организациям. Пока что приговор в силу не вступил, она может его оспорить.

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