711 водителей наказали за выезд на встречную полосу в Иркутске с начала 2022 года Фото: Виктория МИНАЕВА

В Иркутске и Иркутском районе с начала года к административной ответственности за выезд на встречную полосу на неразрешенном участке дороги привлекли 711 водителей. Рейды, направленные на выявление именно этого нарушения проходят регулярно. Так, накануне только за час полицейским на глаза попались четверо нарушителей. Об этом КП-Иркутск рассказали в пресс-службе Госавтоинспекции Иркутска.

- В этот раз проводили локальные проверки на особо аварийных участках дорог в Иркутском районе, - говорят инспекторы ГИБДД. – Использовали для выявления нарушителей скрытый надзор. Так за час четыре автомобилиста выехали на «встречку».

Полицейские напомнили, что выезд на встречную полосу – это грубое нарушение ПДД. Совершая подобный маневр, водитель рискует не только своей жизнью, но и жизнями окружающих участников дорожного движения.

Напомним, в минувшие выходные два большегруза столкнулись на трассе Байкал, предварительно из-за того, что один из водителей выехал на полосу, предназначенную для встречного движения.

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