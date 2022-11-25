Расписание нескольких поездов изменится на ВСЖД 29 и 30 ноября Фото: Алексей БУЛАТОВ

Расписание трех поездов изменится 29 и 30 ноября на ВСЖД. Причина – ремонтные работы на участках Лодья – Аку и Салликит – Сакукан, там будут проводить модернизацию пути. Об этом КП-Иркутск рассказали в пресс-службе ВСЖД.

Так, 29 числа график изменится у двух составов: поезда №376 Красноярск – Нерюнгри на участке Куанда – Сакукан и поезда №97 сообщением Тында – Кисловодск на участке Сакукан – Лодья.

А 30 ноября по измененному расписанию будет следовать пассажирский рейс №6386 Куанда – Новая Чара.

- Разница с действующим расписанием составит от -10 до +10 минут, - говорят специалисты. – Пожалуйста, знакомьтесь с актуальным графиком движения поездов заранее.

Напомним, в минувшие выходные также было изменено расписание нескольких поездов. Это случилось из-за смертельного ДТП на железнодорожном переезде в Чунском районе Иркутской области. По данным полицейских, водитель большегруза выехал на рельсы, когда горел запрещающий сигнал светофора. Машинист экстренно затормозил, но расстояния не хватило для того, чтобы локомотив остановился - подробности и фото.

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