Игорь Кобзев прокомментировал задержку региональных выплат мобилизованным Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Глава Приангарья прокомментировал ситуацию с задержкой региональных выплат мобилизованным. Игорь Кобзев пояснил, что процесс с зачислением военнослужащих в части затянулся, из-за того, что военкоматы с сентября не предоставляли списки бойцов в региональное министерство соцзащиты. Об этом губернатор сообщил в личном Telegram-канале.

- Считаю, что сложившаяся ситуация недопустима. Сейчас наша задача в самые кратчайшие сроки ее исправить. Поручил министерству социального развития оперативно отработать с военкоматами, сверить все списки и перечислить положенные выплаты. Держу ситуацию на контроле, - отметил Игорь Кобзев.

Напомним, в Иркутской области сегодня действует большой список мер поддержки мобилизованных и членов их семей. Решения, начиная с 21 сентября, принимаются чуть ли не ежедневно и в них легко запутаться. Поэтому КП-Иркутск публикует весь список действующих мер поддержки семей военнослужащих – выплаты мобилизованным в Иркутской области и льготы семьям.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

«У нас даже родинки на щеке одинаковые»: женщина, которую 30 лет назад бросили в роддоме, ищет сестру в Бурятии. О том, что она не родная дочь своих родителей, Альбина Зверева из Кировской области узнала, когда сама стала мамой. (подробности)

ОРВИ наступает: врач рассказал об агрессивных вирусах, из-за которых болеют иркутяне. 17 тысяч жителей Иркутской области заболели ОРВИ за прошедшую неделю. (подробности)

К ЧИТАТЕЛЯМ

У вас есть история, которой Вы хотите поделиться? Вы стали свидетелем интересного события?

Расскажите её нашим журналистам, пришлите фото и видео:

Viber/WhatsApp: +7-952-636-47-73

Тел.: (3952)20-80-08