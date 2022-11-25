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НовостиПолитика25 ноября 2022 3:05

Игорь Кобзев прокомментировал задержку региональных выплат мобилизованным

Губернатор взял вопрос на личный контроль
Анастасия КУРЕНОВА
Анастасия КУРЕНОВА
Игорь Кобзев прокомментировал задержку региональных выплат мобилизованным

Игорь Кобзев прокомментировал задержку региональных выплат мобилизованным

Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Глава Приангарья прокомментировал ситуацию с задержкой региональных выплат мобилизованным. Игорь Кобзев пояснил, что процесс с зачислением военнослужащих в части затянулся, из-за того, что военкоматы с сентября не предоставляли списки бойцов в региональное министерство соцзащиты. Об этом губернатор сообщил в личном Telegram-канале.

- Считаю, что сложившаяся ситуация недопустима. Сейчас наша задача в самые кратчайшие сроки ее исправить. Поручил министерству социального развития оперативно отработать с военкоматами, сверить все списки и перечислить положенные выплаты. Держу ситуацию на контроле, - отметил Игорь Кобзев.

Напомним, в Иркутской области сегодня действует большой список мер поддержки мобилизованных и членов их семей. Решения, начиная с 21 сентября, принимаются чуть ли не ежедневно и в них легко запутаться. Поэтому КП-Иркутск публикует весь список действующих мер поддержки семей военнослужащих – выплаты мобилизованным в Иркутской области и льготы семьям.

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