2 автосервиса и 3 машины сгорели на улице Ипподромная в Иркутске ночью 25 ноября Фото: ГУ МЧС по Иркутской области

Крупный пожар произошел этой ночью в Иркутске на улице Ипподромная. Звонок от обеспокоенных очевидцев поступил в экстренные службы в 02:40. Сначала огонь охватил металло-каркасное здание автосервиса, после чего он перешел на соседнее СТО. Следом пламя пошло по кровле жилого дома. Об этом сообщают в пресс-службе ГУ МЧС России по Иркутской области.

- К тушению привлекались пять пожарных расчетов. Внутри автосервисов находились шесть автомобилей, еще шесть машин находились рядом, - рассказали в ведомстве.

Спасателям удалось эвакуировать три автомобиля и газовые баллоны. Несколько часов им пришлось тушить горючий утеплитель под обшивкой зданий. Открытый огонь был ликвидирован лишь 05:12 утра. Пламенем были уничтожены мансардный этаж дома, три машины и оба СТО. Еще девять авто оказались повреждены. Основная версия причины – электротехническая.

Прокуратура Куйбышевского района организовала проверку в связи со случившимся. Сотрудниками будет дана оценка исполнению законодательства в сфере пожарной безопасности, градостроительного и иного законодательства. При наличии оснований будут приняты меры прокурорского реагирования.

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