18 лет в колонии проведет житель Бодайбо, который убил девушку из-за отказа в сексе Фото: Иван МАКЕЕВ

Точку в жестоком преступлении поставил суд в Приангарье. Это произошло летом прошлого года в Бодайбо. 35-летний мужчина пригласил компанию девушек в арендованный им частный дом. Приятельницы согласились. В гостях они веселились и выпивали алкоголь, после чего разъехались. Наедине с сибиряком осталась их 22-летняя подруга, которой хозяин жилья предложил интимную близость, но та ему отказала. Об этом сообщают в пресс-службах СУ СК России по Иркутской области и региональной прокуратуры.

- Тогда мужчина жестоко избил ее, а затем изнасиловал и совершил насильственные действия сексуального характера. С целью сокрыть изнасилование, подсудимый задушил потерпевшую, - рассказали в ведомствах.

Вскоре горе-любовника задержала полиция. Суд признал его виновным в убийстве и изнасиловании. Ближайшие 18 лет он проведет в колонии строгого режима. Также его обязали выплатить компенсацию морального вреда – 500 тысяч матери погибшей и 1 миллион рублей ее малолетней дочери.

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