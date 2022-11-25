177 молодых педагогов Иркутской области получат единовременную выплату до конца года Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

115 тысяч рублей в районах Крайнего Севера и 92 тысячи в остальных территориях Приангарья - такую финансовую поддержку окажут молодым учителям региона до конца 2022 года. Всего право на единовременную выплату в настоящее время имеют 117 педагогов, которые только начали работать в школах сел, поселков (в том числе рабочих и городского типа), а также городов Усть-Кут, Киренск, Бодайбо. Об этом сообщают в пресс-службе правительства Иркутской области.

- Это пособие могут получить молодые специалисты до 35 лет, имеющие среднее профессиональное или высшее образование с нагрузкой не менее половины нормы часов педагогической работы за ставку заработной платы, – пояснил министр образования Иркутской области Максим Парфенов.

Еще одно условие для получение выплаты - минимум три года работы в школе со дня заключения трудового договора.

Напомним, подача заявлений проходит осенью каждого года. Подать документы необходимо в министерство образования региона по улице Российской в Иркутске. Подробнее об условиях получения господдержки можно ознакомиться на сайте ведомства.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

«У нас даже родинки на щеке одинаковые»: женщина, которую 30 лет назад бросили в роддоме, ищет сестру в Бурятии. О том, что она не родная дочь своих родителей, Альбина Зверева из Кировской области узнала, когда сама стала мамой. (подробности)

ОРВИ наступает: врач рассказал об агрессивных вирусах, из-за которых болеют иркутяне. 17 тысяч жителей Иркутской области заболели ОРВИ за прошедшую неделю. (подробности)

К ЧИТАТЕЛЯМ

У вас есть история, которой Вы хотите поделиться? Вы стали свидетелем интересного события?

Расскажите её нашим журналистам, пришлите фото и видео:

Viber/WhatsApp: +7-952-636-47-73

Тел.: (3952)20-80-08