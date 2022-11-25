Иркутск
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеCovid-19 в ИркутскеПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаАфишаСпортСамобранкаКоронавирусКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Иркутск
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеCovid-19 в ИркутскеПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаАфишаСпортСамобранкаКоронавирусКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Иркутск
-14°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиОбщество25 ноября 2022 4:06

177 молодых педагогов Иркутской области получат единовременную выплату до конца года

Подать документы для назначения господдержки можно осенью
Анастасия КУРЕНОВА
Анастасия КУРЕНОВА
177 молодых педагогов Иркутской области получат единовременную выплату до конца года

177 молодых педагогов Иркутской области получат единовременную выплату до конца года

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

115 тысяч рублей в районах Крайнего Севера и 92 тысячи в остальных территориях Приангарья - такую финансовую поддержку окажут молодым учителям региона до конца 2022 года. Всего право на единовременную выплату в настоящее время имеют 117 педагогов, которые только начали работать в школах сел, поселков (в том числе рабочих и городского типа), а также городов Усть-Кут, Киренск, Бодайбо. Об этом сообщают в пресс-службе правительства Иркутской области.

- Это пособие могут получить молодые специалисты до 35 лет, имеющие среднее профессиональное или высшее образование с нагрузкой не менее половины нормы часов педагогической работы за ставку заработной платы, – пояснил министр образования Иркутской области Максим Парфенов.

Еще одно условие для получение выплаты - минимум три года работы в школе со дня заключения трудового договора.

Напомним, подача заявлений проходит осенью каждого года. Подать документы необходимо в министерство образования региона по улице Российской в Иркутске. Подробнее об условиях получения господдержки можно ознакомиться на сайте ведомства.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

«У нас даже родинки на щеке одинаковые»: женщина, которую 30 лет назад бросили в роддоме, ищет сестру в Бурятии. О том, что она не родная дочь своих родителей, Альбина Зверева из Кировской области узнала, когда сама стала мамой. (подробности)

ОРВИ наступает: врач рассказал об агрессивных вирусах, из-за которых болеют иркутяне. 17 тысяч жителей Иркутской области заболели ОРВИ за прошедшую неделю. (подробности)

К ЧИТАТЕЛЯМ

У вас есть история, которой Вы хотите поделиться? Вы стали свидетелем интересного события?

Расскажите её нашим журналистам, пришлите фото и видео:

Viber/WhatsApp: +7-952-636-47-73

Тел.: (3952)20-80-08