Ушел из дома и не вернулся. Голубоглазый мужчина с татуировкой в виде ромба пропал без вести в Иркутске

Голубоглазый мужчина с татуировкой в виде ромба пропал без вести в Иркутске Фото: ГУ МВД по Иркутской области

Ушел вечером из дома и не вернулся. В столице Приангарья разыскивают еще одного пропавшего без вести. 42-летний Николай Корольков проживает на улице Подгорная. Мужчина исчез 19 ноября. Больше на связь ни с кем из близких он не выходил. В полицию обратился его родственник. За поиски взялись оперативники. Об этом сообщают в пресс-службе ГУ МВД России по Иркутской области.

- Граждан, располагающих какой-либо информацией о разыскиваемом, просьба обратиться в отдел полиции № 5 МУ МВД России «Иркутское», - обратились к иркутянам в ведомстве.

Стоит отметить, что у мужчины есть особая примета - на правой кисти у него расположена татуировка в виде ромба.

Приметы разыскиваемого: на вид: 40-45 лет, рост 170-175 см, среднего телосложения, волосы темно-русого цвета, глаза голубые, лицо овальное.

Был одет в темно-синие мастерку и джинсы, черные зимние ботинки.

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