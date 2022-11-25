Поиски без вести пропавшей 12-летней школьницы завершили в Забайкалье

Поиски без вести пропавшей 12-летней школьницы завершены в Забайкалье Фото: Олег ЗОЛОТО

В селе Засопка Читинского района завершиличь поиски без вести пропавшего ребенка.

К счастью, все закончилось благополучно. 12-летнюю девочку следователи СК обнаружили днем 25 ноября живой и здоровой. Сейчас ей ничего не угрожает. Школьницу опрашивают, чтобы выяснить, где та была и по какой причине не предупредила об уходе родителей. Об этом сообщают в пресс-службе СУ СК России по Забайкальскому краю.

- Следователи выражают огромную благодарность всем, кто принимал участие в поисках - волонтерам и другим неравнодушным людям, - обратились к участникам операции в ведомстве.

Напомним, Следком Забайкалья 25 ноября начал доследственную проверку по факту исчезновения школьницы, которая накануне утром ушла из дома и не вернулась. Около 23 часов 24 ноября в полицию обратились родители девочки.

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