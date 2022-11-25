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НовостиПолитика25 ноября 2022 5:58

197 семей мобилизованных из Иркутской области получат пособия на детей по новым правилам

Пособия на детей мобилизованных в Иркутской области получат те, кто ранее получил отказ
Анастасия КУРЕНОВА
Анастасия КУРЕНОВА
197 семей мобилизованных из Иркутской области получат пособия на детей по новым правилам

197 семей мобилизованных из Иркутской области получат пособия на детей по новым правилам

Фото: Мария ЛЕНЦ

Пособия на детей мобилизованных в Иркутской области от 3 до 7 лет по новым правилам выдадут почти двум сотням семей. Речь идет о нововведениях, касающихся доходов военнослужащих. С 29 октября 2022 года к ним не приравнивается зарплата после заключения контракта на службу, а также заработок, который они получали в предыдущий период, до призыва на мобилизацию. Об этом сообщают в пресс-службе правительства региона.

Пособия на детей мобилизованных в Иркутской области

- Министерство социального развития Приангарья уже провело выборку в электронном реестре населения, выявлены 197 семей, которые подали заявления в октябре-ноябре, до принятия изменений, и им было отказано в назначении выплаты по превышению доходов. Граждан уведомят о необходимости повторной подачи заявления, - отметили в правительстве региона.

Напомним, единовременные выплаты заканчивают выдавать военнослужащим-участникам СВО из Иркутской области. Все, кто заключил контракт на службу в период с 1 июля по 1 декабря 2022 года, должны получить по 200 тысяч рублей. Однако некоторым бойцам сумма не поступила на счет в срок. Глава Приангарья пояснил, что процесс затянулся, из-за того, что военкоматы с сентября не предоставляли списки военных в региональное министерство соцзащиты. Губернатор взял этот вопрос на личный контроль.

Более подробно о правилах назначения пособия на детей мобилизованных в Иркутской области читайте ЗДЕСЬ.

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