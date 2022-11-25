197 семей мобилизованных из Иркутской области получат пособия на детей по новым правилам Фото: Мария ЛЕНЦ

Пособия на детей мобилизованных в Иркутской области от 3 до 7 лет по новым правилам выдадут почти двум сотням семей. Речь идет о нововведениях, касающихся доходов военнослужащих. С 29 октября 2022 года к ним не приравнивается зарплата после заключения контракта на службу, а также заработок, который они получали в предыдущий период, до призыва на мобилизацию. Об этом сообщают в пресс-службе правительства региона.

Пособия на детей мобилизованных в Иркутской области

- Министерство социального развития Приангарья уже провело выборку в электронном реестре населения, выявлены 197 семей, которые подали заявления в октябре-ноябре, до принятия изменений, и им было отказано в назначении выплаты по превышению доходов. Граждан уведомят о необходимости повторной подачи заявления, - отметили в правительстве региона.

Напомним, единовременные выплаты заканчивают выдавать военнослужащим-участникам СВО из Иркутской области. Все, кто заключил контракт на службу в период с 1 июля по 1 декабря 2022 года, должны получить по 200 тысяч рублей. Однако некоторым бойцам сумма не поступила на счет в срок. Глава Приангарья пояснил, что процесс затянулся, из-за того, что военкоматы с сентября не предоставляли списки военных в региональное министерство соцзащиты. Губернатор взял этот вопрос на личный контроль.

Более подробно о правилах назначения пособия на детей мобилизованных в Иркутской области читайте ЗДЕСЬ.

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