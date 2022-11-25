Журналист «Комсомольской правды» в Иркутске Евгения Дмитриева стала призером Всероссийского конкурса «Моя Земля – Россия»

Победители конкурса. Фото: сайт конкурса "Моя Земля - Россия".

Еще одна победа в копилке «Комсомолки»! Журналист «Комсомольской правды» в Иркутске Евгения Дмитриева победила в Национальной премии Всероссийского конкурса информационных проектов по сельской тематике "Моя земля - Россия". Она стала дипломантом в номинации “Форма жизни”.

- На конкурс был представлен видеопроект “Как живет Сибирь?”, - говорит Евгения. - В нем наша съемочная группа рассказывает о том, как меняется инфраструктура в сельских территориях Иркутской области, чем занимаются местные жители, как проводят досуг и не только.

Также проект “Как живет Сибирь?” отмечен Министерством строительства РФ за яркое освещение в СМИ тематики инфраструктурного развития территорий России. Специальный приз вручила директор Департамента комплексного развития территорий Минстроя России Мария Синичич.

Отметим, конкурс проводится Министерством сельского хозяйства Российской Федерации с 2014 года, в нем традиционно участвуют журналисты, блогеры и фотографы. В 2022 году на Премию представлены материалы, посвященные жизни в сельской местности: комфортной среде, успешному ведению бизнеса, агроинновациям, возможности реализовать свой профессиональный и творческий потенциал.

Посмотреть видеопроекты “Как живет Сибирь?” можно на ютуб-канале “Комсомольской правды”.

Но и это еще не все. Евгения Дмитриева также заняла второе место в областном конкурсе на лучшие материалы СМИ по профилактике экстремизма и терроризма. Жюри отметили ее материал "Сто лет дружбы Монголии и России" на радио "Комсомольская правда" в Иркутске (91.5 FM).