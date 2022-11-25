Цифровизацию и информбезопасность обсудили в правительстве Иркутской области

Комитет создавали специально для реализации нацпроекта Фото: Пресс-служба правительства Иркутской области

В Иркутске обсудили вопросы проведения цифровизации и повышения уровня информационной безопасности региона. Есть ряд задач в рамках национального проекта «Цифровая экономика Российской Федерации», которые поставили Приангарью. Об этом сообщает правительство Иркутской области.

- На период до 2030 года» установлен целевой показатель «Достижение «цифровой зрелости» ключевых отраслей экономики и социальной сферы, в том числе здравоохранения, образования, государственного управления, - объяснил глава министерства цифрового развития и связи региона Игорь Рыморенко.

Третий квартал 2022 года Иркутская область завершила с хорошим результатом: регион поднялся с 59 места на 34 в рейтинге территорий России по показателю цифровой трансформации. При составлении рейтинга учитывали результаты цифровизации в сфере общественного транспорта, образования, строительства, госуправления и т.д.

В такую цифровизацию входит внедрение терминалов безналичной оплаты, видеонаблюдения, системы мониторинга аварий на коммуникациях и другие вещи.

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