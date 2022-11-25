На острове Ольхон из-за непогоды могут отменить рейсы на переправе Фото: Влад КОМЯКОВ, Архив «КП»

Погода в Иркутске 26 ноября не порадует горожан. По данным синоптиков, по всему региону стоит ожидать снег, сильный ветер, гололед и низкую видимость. МЧС Иркутской области объявило штормовое предупреждение.

Погода в Иркутске 26 ноября: метель, ветер, гололед

- По информации Иркутского управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, 26 ноября днем местами по области ожидается усиление северо-западного ветра до 15-18 м/с, снег, метели. На дорогах области местами - снежный накат, гололедица, - рассказали спасатели Приангарья.

Погода в Иркутске 26 ноября принесет с собой переменную облачность, ветер со средней скоростью в 10 метров в секунду, иногда его порывы будут достигать 13 метров в секунду. Днем пойдет небольшой снег, но вместе с ветром он превратится в неприятную метель. Днем средняя температура достигнет -13 градусов, а ночью столбики термометров упадут до -17 градусов.

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