Повара Иркутской области победили во всероссийском конкурсе школьных столовых

В прошлом году Иркутская область тоже стала лауреатом этого конкурса Фото: Пресс-служба правительства Иркутской области

В министерстве образования Иркутской области сообщили, что повара Приангарья стали лучшими во всероссийском конкурсе «Лучшая школьная столовая». Они приготовили еду, которую обычно едят школьники. По вкусу она оказалась лучше, хотя в конкурсе принимали участие 400 профессионалов из 75 регионов России.

- Приангарье на федеральном этапе конкурса представили школа № 10 г. Нижнеудинска и Буретская школа Усольского района. Финалистом стала Буретская школа, повар которой Татьяна Гобрейчук вошла в число 10 сильнейших школьных поваров России. Лауреатом конкурса стала школа № 10 г. Нижнеудинска, - рассказали в пресс-службе ведомства.

Напомним, подобный конкурс в России организовывают уже второй раз. В прошлый раз лауреатом стала Марковская средняя общеобразовательная школа из Иркутского района.

Ранее «КП-Иркутск» писала о том, что журналист нашей редакции стала призером Национальной премии Всероссийского конкурса информационных проектов по сельской тематике «Моя земля - Россия».

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