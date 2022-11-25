Александр Ведерников встретился с семьями военнослужащих из Иркутской области

Игорь Кобзев и Александр Ведерников встретились с семьями военнослужащих в преддверии Дня матери.

Председатель Законодательного Собрания Иркутской области Александр Ведерников и губернатор региона Игорь Кобзев встретились с матерями и членами семей участников специальной военной операции. Встреча состоялась в преддверии Дня матери. В ней приняли участие председатель областного Совета женщин Галина Терентьева, председатель «Солдатские матери Прибайкалья» Тамара Бабкина.

Они вручили матерям участников специальной военной операции 28 медалей «Матери защитника Отечества». Награду учредил Совет женщин в 2018 году. За четыре года ее вручили 300 женщинам. Их мужья, сыновья и внуки погибли при исполнении служебного и воинского долга.

- Вы сегодня имеете мужество, терпение, внимание, искренность во всех тех поступках, которые совершили ваши дети. Они – настоящие герои. Они это сделали в интересах нашей Родины, нашей страны, нас с вами, - сказал матерям глава Иркутской области Игорь Кобзев.

Также уполномоченный по правам ребенка в регионе Светлана Семенова вручила грамоту и благодарность омбудсмена России Тамаре Бабкиной за вклад в защиту прав военнослужащих.