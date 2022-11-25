Сессия ЗС по поправкам в бюджет Иркутской области на 2022 год назначена на 28 ноября

Очередная 61-ая сессии Законодательного Собрания назначена на 28 ноября.

Коллегия Законодательного Собрания Иркутской области приняла решение о проведении сессии 28 ноября. На ней будет рассмотрен законопроект об изменении областного бюджета 2022 года. Комитет по бюджету ЗС обсудит поправки на заседании 25 ноября.

Спикер ЗС Александр Ведерников напомнил, что губернатор региона принял решение о внесении изменений в бюджет 2022 года. На этом настаивали депутаты областного парламента. Парламентарии также по просьбе мэров и председателей дум муниципалитетов готовы внести изменения об уточнении бюджета 2022 года оперативно. Это должно быть сделано для того, чтобы в территориях могли завершить ремонты и строительство социальной инфраструктуры, в том числе детских садов и школ. На это по предложению депутатов направят более 400 млн рублей.

Итого общий объем доходов в бюджете Иркутской области предлагается утвердить на уровне 252,6 млрд рублей. Расходы - 272,3 млрд рублей. Это на 4,9 млрд больше, чем сейчас, в том числе за счет увеличения собственных доходов – 6 млрд рублей.