Семьям участников СВО помогают с доставкой дров в Иркутске

Семьям мобилизованных помогают запастись дровами. Фото: пресс-служба администрации Иркутска. Фото: Предоставлено "КП"

Заботу о запасе дров на зиму для семей мобилизованных граждан взяла на себя администрация Иркутска вместе с городским отделением партии «Единая Россия» и «Молодой Гвардией». Почти месяц у родственников военнослужащих собираются заявки и обращения по самым разным возникающим вопросам. Все они передаются для оперативного решения. А вот с дровами помогают так: для семей участников СВО, живущих в частных домах с печным отоплением приобретаются дрова, а добровольцы-волонтеры помогают их выгружать и укладывать в красивые поленницы.

– Сейчас родственники мобилизованных иркутян сталкиваются с различными вопросами: от бытовых до юридических, и наша задача – не оставлять их с ними один на один. Для оперативной связи создали телеграм-чат «Помощь семьям мобилизованных иркутян», через него информируем о дополнительных мерах поддержки. Кроме того, приняли решение о предоставлении бесплатного питания ученикам 5-11 классов. С 1 декабря горячие обеды начнут получать 174 ребенка, – прокомментировал мэр Иркутска Руслан Болотов.

– На сегодня от иркутян поступило более 60 заявок на получение древесного топлива, 53 из них уже выполнены. Все, кто обратился за такой поддержкой, получат ее в ближайшее время, – пояснила исполнительный секретарь Иркутского городского отделения партии «Единая Россия» Анна Давыдова.