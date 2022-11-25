22 жительницы Иркутской области получили награды «Материнская слава»

Вместе с наградой они получили выплаты в 150 тысяч рублей Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Иркутске прошла церемония награждения многодетных матерей, которые воспитывают больше четырех детей в семье. 22 сибирячки получили награды «Материнская слава», их тяжелый труд материнства отметил губернатор Иркутской области Игорь Кобзев. Об этом сообщают в правительстве региона.

- Выражаю сегодня искреннее восхищение тем, кто рядом со своими воспитывает детей из других семей. Один человек не может изменить мир, но он может помочь другому человеку, отогреть его, избавить от одиночества. Пусть все сделанные вами благие дела приносят удовлетворение, и вселяют уверенность в том, что ваш труд востребован, - заявил глава Приангарья.

Помимо наград женщины получили выплаты 150 тысяч рублей, они смогут использовать эти деньги по своему усмотрению. Награды получили жительницы Иркутска, Тулуна, Усольского, Шелеховского, Усинского, Ольхонского и других районов области. Неофициальным лидером стала Наталья Хандархаева из села Харазаргай - в ее семье 11 детей.