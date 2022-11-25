В центре Иркутска водитель «Тойоты» протаранил машину скорой помощи, есть пострадавшие

Медики ехали на красный свет на перекрестке, когда в них врезалась легковушка Фото: ГУ МВД по Иркутской области

В центре Иркутска 25 ноября произошла автоавария с участием кареты скорой помощи и иномаркой на перекрестке улиц Ленина и Карла Маркса. Полиция прибыла на место происшествия, чтобы провести проверку. Известно, что пострадал один человек. Об этом сообщают в МВД Иркутской области.

- По предварительным данным, «Газель Некст» медицинской службы, двигавшаяся по улице Ленина в сторону сквера Кирова с включенными проблесковыми маячками на запрещающий сигнал светофора выехала на перекресток, где столкнулась с автомобилем «Тойота Исис», следовавшей по улице Карла Маркса, - объяснили, что произошло, в полиции.

На момент аварии движение на перекрестке оказалось затруднено. Травмы получил медицинский работник, который был в салоне скорой помощи. Кроме врачей в спецмашине никого не было, взять нового пациента еще не успели.

Сейчас полиция проводит проверку, чтобы установить степень ответственности каждого участника автоаварии. Важно помнить, что с приходом холодов дороги могут быть скользкими, поэтому тормозной путь увеличивается. Например, 26 ноября в Иркутске будет метель, сильный ветер и гололед.

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