32 гектара земли лесного фонда передали под завод неорганической химии в Усть-Куте

В регионе уже проводят исследования почвы для поиска нужных материалов Фото: Пресс-служба правительства Иркутской области

Из лесного фонда Иркутской области выделили и передали 32 гектара земли для строительства нового промышленного объекта в Усть-Куте - завода неорганической химии. Организация будет заниматься производством углеводородного сырья. Об этом сообщили в правительстве Приангарья.

- Решение об изменении целевого назначения земельного участка принято в целях строительства завода неорганической химии компанией ИНК в рамках реализации инвестиционного проекта по созданию газохимического кластера в Усть-Куте, - рассказали в пресс-службе.

Компания занимается производством углеводородного сырья, для этого проводят геологические исследования почвы, чтобы найти месторождения разных ископаемых. Организация проводит работы в Иркутской области, Якутии и Красноярском крае.