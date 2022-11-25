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НовостиОбщество25 ноября 2022 10:42

32 гектара земли лесного фонда передали под завод неорганической химии в Усть-Куте

В городе хотят создать газохимический кластер
Дарья БОЛЕСОВА
В регионе уже проводят исследования почвы для поиска нужных материалов

В регионе уже проводят исследования почвы для поиска нужных материалов

Фото: Пресс-служба правительства Иркутской области

Из лесного фонда Иркутской области выделили и передали 32 гектара земли для строительства нового промышленного объекта в Усть-Куте - завода неорганической химии. Организация будет заниматься производством углеводородного сырья. Об этом сообщили в правительстве Приангарья.

- Решение об изменении целевого назначения земельного участка принято в целях строительства завода неорганической химии компанией ИНК в рамках реализации инвестиционного проекта по созданию газохимического кластера в Усть-Куте, - рассказали в пресс-службе.

Компания занимается производством углеводородного сырья, для этого проводят геологические исследования почвы, чтобы найти месторождения разных ископаемых. Организация проводит работы в Иркутской области, Якутии и Красноярском крае.