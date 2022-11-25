Отключение света в Иркутске с 26 ноября Фото: Олег РУКАВИЦЫН

Отключение света в Иркутске с 26 ноября анонсировали в энергосбытовой компании города. Жителей областного центра предупредили, что по некоторым адресам пройдут перебои подачи электроэнергии 26, 27 и 28 ноября - три дня в разное время.

Отключение света в Иркутске с 26 ноября: адреса, сроки

Перебои затронут улицы всех четырех округов Иркутска. Конечно, далеко не все улицы будут обесточены, только несколько десятков многоквартирных домов. Например, в Ленинском округе 26 ноября света не будет на улицах Кировская 1-я, Кировская 2-я, Кировская-3, Полярной, Трактовой и других. А в Октябрьском округе в тот же день энергии не будет по улицам Лыткина, Комсомольской, Коммунистической и других.

Отключение света в Иркутске с 26 ноября пройдет в разное время, в зависимости от адреса. Подробную информацию можно посмотреть в таблицах, предоставленных компанией энергосбыта.

Отключение света в Иркутске с 26 ноября

Отключение света в Иркутске с 26 ноября

Отключение света в Иркутске с 26 ноября

Отключение света в Иркутске с 26 ноября