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НовостиОбщество25 ноября 2022 10:54

Рассказываем, по каким адресам пройдет отключение света в Иркутске с 26 ноября

Отключение света в Иркутске с 26 ноября затронет улицы четырех округов города
Дарья БОЛЕСОВА
Отключение света в Иркутске с 26 ноября

Отключение света в Иркутске с 26 ноября

Фото: Олег РУКАВИЦЫН

Отключение света в Иркутске с 26 ноября анонсировали в энергосбытовой компании города. Жителей областного центра предупредили, что по некоторым адресам пройдут перебои подачи электроэнергии 26, 27 и 28 ноября - три дня в разное время.

Отключение света в Иркутске с 26 ноября: адреса, сроки

Перебои затронут улицы всех четырех округов Иркутска. Конечно, далеко не все улицы будут обесточены, только несколько десятков многоквартирных домов. Например, в Ленинском округе 26 ноября света не будет на улицах Кировская 1-я, Кировская 2-я, Кировская-3, Полярной, Трактовой и других. А в Октябрьском округе в тот же день энергии не будет по улицам Лыткина, Комсомольской, Коммунистической и других.

Отключение света в Иркутске с 26 ноября пройдет в разное время, в зависимости от адреса. Подробную информацию можно посмотреть в таблицах, предоставленных компанией энергосбыта.

Отключение света в Иркутске с 26 ноября

Отключение света в Иркутске с 26 ноября

Отключение света в Иркутске с 26 ноября

Отключение света в Иркутске с 26 ноября

Отключение света в Иркутске с 26 ноября

Отключение света в Иркутске с 26 ноября

Отключение света в Иркутске с 26 ноября

Отключение света в Иркутске с 26 ноября

Отключение света в Иркутске с 26 ноября

Отключение света в Иркутске с 26 ноября