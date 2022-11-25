10-балльные пробки сковали движение на улицах Иркутска вечером 25 ноября

Через несколько часов пробки должны исчезнуть. Фото: сервис Яндекс.Пробки

Пятничный вечер 25 ноября начался с 10-балльных пробок в центре Иркутска. Сибиряки возвращаются домой с учебы и работы, движение на дорогах сковано. Постепенно уровень заторов на улицах падает, однако автомобилистам и пассажирам придется какое-то время провести без движения.

Особенно сложная ситуация сложилась по улицам Ленина, Карла Маркса, Декабрьских Событий, Рабочей, Чкалова и других. Уже через час пробки составят 2 балла.

Ранее "КП-Иркутск" писала о ДТП с участием скорой помощи, которое произошло на пересечении улиц Ленина и Карла Маркса. Иномарка врезалась в карету медиков, когда те с включенными "мигалками" ехали на красный свет. Пострадал один человек.

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