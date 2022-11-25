Каток на 4,5 тысячи кв. м. откроют в конце декабря на острове Конный в Иркутске

При этом новогоднего салюта в городе не будет Фото: Мария ЛЕНЦ

Администрация Иркутска сообщила, что в конце декабря 2022 года на острове Конный появится открытый каток для гостей и горожан. Его зальют на площади в 4,5 тысячи квадратных метров, вокруг него установят новогодние украшения.

- На протяжении нескольких недель с пешеходных дорожек не выметаем снег, создавая из него плотное основание – «снежную подушку». Затем приступим к постепенному – слой за слоем – формированию ледового покрытия. Каток будем заливать несколько раз, выравнивая поверхность с помощью спецтехники, – заявила глава МКУ «Городская среда» Марина Шевела.

Остров Конный, как и улицы Иркутска, украсят гирляндами, малыми скульптурами, елками. В центре города уже монтируют главное новогоднее дерево в сквере Кирова. Также впервые за последние несколько лет в очном режиме заработает резиденция Деда Мороза. Из-за пандемии дети могли увидеть волшебника только через монитор компьютера.

Напомним, в Иркутске приняли решение отменить новогодний салют.

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