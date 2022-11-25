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НовостиПроисшествия25 ноября 2022 13:00

Вор-романтик из Иркутска украл охапку алых роз и подарил любимой

Серийного вора-налетчика арестовали после кражи 5 тысяч рублей и букета роз в Иркутске
Дарья БОЛЕСОВА
Налетчику всего 20 лет

Налетчику всего 20 лет

Фото: ГУ МВД по Иркутской области

Есть люди, для которых любовь - превыше всего. Даже во время совершения преступления 20-летний иркутянин не забыл о своей даме сердца и во время налета на цветочный магазин украл деньги и букет алых роз. Он попал на камеры видеонаблюдения, с помощью записей полиции удалось поймать его по горячим следам. Об этом сообщили в МВД Иркутской области.

- Злоумышленник разбивал витрины торговых точек, проникал в помещение и похищал товар и денежные средства, которые хранились в кассах. Общий ущерб похищенного потерпевшие оценили в сумму более 300 тысяч рублей, - объяснили в ведомстве.

Налет на цветочный магазин стал последним. Теперь молодой человек находится под арестом и ждет окончания расследования, чтобы заслушать приговор. Пока против него возбудили уголовное дело по статье за кражу.