Полиция наказала водителя-нарушителя из Иркутска после публикации видео в соцсетях

На автомобилиста составили 4 протокола
Фото: ГУ МВД по Иркутской области
Жители Иркутска активно обсуждали в социальных сетях видео с автомобилистом-лихачом несколько дней назад. Водитель совершал опасные маневры на своей заднеприводной «Тойоте Марк 2», не заботясь о том, что нарушает правила дорожного движения. Это видео быстро нашли полицейские, а после - и самого автомобилиста.
- При осмотре машины правоохранители обнаружили, что на передней части госзнак не соответствует требованиям, имеющиеся на машине дополнительные элементы и колеса установлены не по заводу-изготовителю, светопропускание лобового и боковых стекол не соответствует техническому регламенту, - рассказали в МВД Иркутской области.
А после вовсе выяснилось, что на машину нет страховки. За каждое нарушение составили по протоколу, в итоге водитель понесет наказание за 4 административные статьи. Согласно законодательству, он получил штрафы от ГИБДД.
Ранее «КП-Иркутск» писала о ДТП с участием скорой помощи в центре Иркутска. В машину врезалась иномарка, пострадал один человек.
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