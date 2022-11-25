Полиция наказала водителя-нарушителя из Иркутска после публикации видео в соцсетях

На автомобилиста составили 4 протокола Фото: ГУ МВД по Иркутской области

Жители Иркутска активно обсуждали в социальных сетях видео с автомобилистом-лихачом несколько дней назад. Водитель совершал опасные маневры на своей заднеприводной «Тойоте Марк 2», не заботясь о том, что нарушает правила дорожного движения. Это видео быстро нашли полицейские, а после - и самого автомобилиста.

- При осмотре машины правоохранители обнаружили, что на передней части госзнак не соответствует требованиям, имеющиеся на машине дополнительные элементы и колеса установлены не по заводу-изготовителю, светопропускание лобового и боковых стекол не соответствует техническому регламенту, - рассказали в МВД Иркутской области.

А после вовсе выяснилось, что на машину нет страховки. За каждое нарушение составили по протоколу, в итоге водитель понесет наказание за 4 административные статьи. Согласно законодательству, он получил штрафы от ГИБДД.

Ранее «КП-Иркутск» писала о ДТП с участием скорой помощи в центре Иркутска. В машину врезалась иномарка, пострадал один человек.

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