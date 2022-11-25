Аномальные для ноября -46 градусов в Иркутской области спрогнозировали синоптики

Сибирякам лучше запастись очень теплыми вещами и обогревателями

В Гидрометцентре России предупредили жителей Иркутской области и всего Сибирского федерального округа о приближающихся аномальных холодах. Воздушные массы идут из Арктических районов и вытесняют остатки тепла. Температура воздуха может резко упасть до -41 градуса.

- Именно во второй декаде ноября и в начале третьей декады ноября на Урале и в Сибири было аномально холодно, когда среднесуточная температура ниже климатической нормы на 7-10°, местами и более, - объяснили в ведомстве.

В северных территориях Иркутской области максимально низкая температура может составить -46 градусов уже в ближайшие дни. Холод придет постепенно, начиная уже с этих выходных. МЧС региона уже объявило штормовое предупреждение из-за метели, гололеда и морозов.