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НовостиПроисшествия26 ноября 2022 2:38

Житель Иркутска забил до смерти своего знакомого

Суд приговорил мужчину к 10 годам лишения свободы
Виктория КУДАЕВА
Суд приговорил его к 10 годам лишения свободы

Суд приговорил его к 10 годам лишения свободы

Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

В Иркутске на скамье подсудимых оказался 35-летний местный житель. Мужчина виновен в причинении тяжкого вреда здоровью, повлекшем смерть потерпевшего, сообщают пресс-службы прокуратуры и СК Иркутской области.

Трагедия разыгралась в апреле этого года в одном из домов столицы региона. Обвиняемый, находясь в состоянии алкогольного опьянения, вступил в перепалку со своим 46-летним знакомым. В какой-то момент словесная ругань перешла в рукоприкладство.

Обвиняемый начал наносить мужчине руками и ногами удары по жизненно-важным органам, - сообщили в пресс-службах прокуратуры и СК Иркутской области.

Пострадавший скончался в больнице. Октябрьский районный суд приговорил мужчину к 10 годам лишения свободы в колонии строгого режима.