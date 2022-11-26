Житель Иркутска забил до смерти своего знакомого

Суд приговорил его к 10 годам лишения свободы Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

В Иркутске на скамье подсудимых оказался 35-летний местный житель. Мужчина виновен в причинении тяжкого вреда здоровью, повлекшем смерть потерпевшего, сообщают пресс-службы прокуратуры и СК Иркутской области.

Трагедия разыгралась в апреле этого года в одном из домов столицы региона. Обвиняемый, находясь в состоянии алкогольного опьянения, вступил в перепалку со своим 46-летним знакомым. В какой-то момент словесная ругань перешла в рукоприкладство.

Обвиняемый начал наносить мужчине руками и ногами удары по жизненно-важным органам, - сообщили в пресс-службах прокуратуры и СК Иркутской области.

Пострадавший скончался в больнице. Октябрьский районный суд приговорил мужчину к 10 годам лишения свободы в колонии строгого режима.