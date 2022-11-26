Пенсионерка из Усть-Илимска отдала мошенникам 170 тысяч рублей

Жительница Усть-Илимска отдала аферистам более 170 тысяч рублей Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Еще один факт мошенничества произошел в Иркутской области. 88-летняя жительница Усть-Илимска отдала аферистам более 170 тысяч рублей. Пенсионерка пыталась вызволить внучку из беды. Об этом сообщает пресс-служба МВД Иркутской области.

Женщине позвонил неизвестный. Он представился сотрудником полиции и сообщил, что ее внучка задержана за совершение преступления. За освобождение родственницы мошенник предложил заплатить деньги. Чтобы женщина поверила, он использовал на заднем фоне звуки, которые были похожи на женский плач.

- Женщина доверилась незнакомцу и следовала указаниям звонившего. Лжесотрудник потребовал собрать все имеющиеся денежные средства и передать их его «коллеге». Запуганная пенсионерка отдала более 170 тысяч рублей неизвестному мужчине, который спустя некоторое время приехал к ней домой. Утром, когда бабушке позвонила внучка, женщина поняла, что ее обманули, - рассказали в пресс-службе МВД Иркутской области.

Сотрудники полиции задержали 28-летнего водителя такси. В ходе допроса мужчина рассказал, что неизвестный попросил заехать по адресу, где якобы живет его мать, забрать у нее деньги и перевести их на счет. Сейчас полицейские проверяют эту информацию. Возбуждено уголовное дело по факту мошенничество.