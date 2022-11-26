Выпускники Иркутской области напишут итоговое сочинение 7 декабря

Итоговое сочинение является допуском к сдаче ЕГЭ Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Одиннадцатиклассники Иркутской области готовятся к участию в обязательном итоговом сочинении (изложении). Оно назначено на 7 декабря. Об этом сообщает пресс-служба правительства Иркутской области.

- На выполнение задания заложено 3 часа 55 минут. Успешное выполнение задания является одним из условий допуска к государственной итоговой аттестации, - отметили в пресс-службе правительства Иркутской области со ссылкой на региональное Минобразования.

В этом году испытание сочинением ждет 12 тыс. учеников 11-х классов. Еще 421 выпускник напишет изложение. В случае, если школьник не справится с заданием, он сможет пересдать итоговое задание в дополнительные дни. Это 1 февраля или 3 мая 2023 года. Также этой возможностью могут воспользоваться те ученики, которые не явились на экзамен по уважительной причине, либо были удалены с итогового сочинения за нарушение порядка.