В Бурятии отмечают рост заболеваемости ОРВИ и гриппом

Школы Улан-Удэ закрывают на карантин Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

В Бурятии растет количество заболевших ОРВИ и гриппом. Только за три дня в соседнем регионе выявлено 47 больных с лабораторно подтвержденным гриппом типов А (H1N1) и типа В. Об этом сообщает пресс-служба Миндзрава Бурятии.

- 43 случая гриппа зарегистрированы в г. Улан-Удэ и 4 в Иволгинском районе. 75% заболевших – это дети в возрасте от 3 до 14 лет, - подчеркнули в пресс-службе Миндзрава Бурятии.

Из-за роста заболеваемости ОРВИ несколько школ Улан-Удэ переведены на дистанционный режим работы. На карантин закрыты 90 классов в 26 городских школах.

Санитарно-противоэпидемическая комиссия рекомендовала переводить школы на удаленку, если в коллективе болеют 20% учащихся. Эта мера позволит ограничить распространение вируса. Помимо этого, чиновники заверяют, что в школах ежедневно проводится мониторинг заболеваемости, обрабатываются все поверхности, работают бактерицидные лампы, а также проводится фильтр - контроль температуры.