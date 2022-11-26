В Иркутской области ожидаются аномальные морозы

В северных районах столбик термометра опустится до -37 градусов Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

В Иркутской области в выходные дни ожидают снег, метели и сильные морозы. С 27 ноября по 1 декабря среднесуточная температура в столице региона будет на 7-14 градусов ниже климатической нормы. Об этом сообщают метеорологи Иркутского гидрометцентра.

- Вечером, 26 ноября, местами в западных, северо-западных, центральных, южных районах области ожидается усиление северо-западного ветра 15-18 м/с, снег и метели. Температура составит 14-24 градусов ниже нуля. В северных районах -28-37, отметили в ведомстве.

В воскресенье, 27 ноября, метеорологи прогнозируют переменную облачность и небольшой снег. Ветер северный с порывами до 20 метров в секунду, метели. Температура ночью составит -28-35 градусов. Днем столбики термометра покажут -19-24 градуса, местами до -30.

В северных районах ночью до -36. В пониженных формах рельефа – 41-46 градусов. Дневная температура составит -27-32 градусов, местами до -38 градусов.