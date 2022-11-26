Что делать при провале под лед, расскажут сотрудники МЧС из Иркутска

Фото: пресс-служба регионального МЧС

Сегодня в Иркутске сотрудники МЧС проводят показательный мастер-класс по спасению человека при провале под лед. Мероприятие проходит на острове Юность. Об этом сообщает пресс-служба регионального МЧС.

- На практике спасатели покажут, что происходит с человеком, когда он оказался в ледяной воде. Участников мероприятия обучат правилам поведения на льду водоемов, - рассказали в пресс-службе ведомства.

Несчастные случаи на неокрепшем льду – не редкость. Именно поэтому сотрудники МЧС организовали для иркутян возможность провести выходной с пользой. В мероприятии принимают участие как дети, так и взрослые. Полученная информация сможет пригодиться в нестандартной ситуации для сохранения жизни.