Классы дополнительного образования работают в шести колледжах Иркутской области

Внеурочные занятия помогают детям определиться с будущей профессией и подготовиться ко взрослой жизни. Фото: Артем КИЛЬКИН

В шести колледжах Иркутской области работают классы дополнительного образования. Это стало возможным благодаря проекту «Успех каждого ребенка». Об этом сообщает пресс-служба правительства Иркутской области.

В профессиональном колледже Железногорска-Илимского, в Черемховском педагогическом колледже, в Киренском профессионально-педагогический колледже, в Зиминском железнодорожном техникуме, Нижнеудинском техникуме железнодорожного транспорта работают классы технического и социально-педагогического направления. А в Братском педагогическом колледже дополнительно организован художественный курс и экостанция. Кроме того, на его базе созданы IT-Кубы, центры цифрового образования детей и инфраструктурные площадки, которые помогают приобщить учащихся к информационным технологиям, робототехнике и IT-инжинирингу.

- В 2022 году увеличилось количество студентов, занятых различными формами внеурочной деятельности. При этом две третьих ребят занимаются в клубах, секциях, кружках, объединениях в самом учебном заведении. А треть из них – в клубах и секциях в учреждениях допобразования по месту жительства, - уточнили в ведомстве.

Чиновники отмечают, что сейчас учащиеся больше всего интересуются спортом, социальной деятельностью, профессионально-прикладные дисциплины. А вот направления в сфере туризма, краеведения, экологии и биологии востребованы гораздо меньше. Внеурочные занятия помогают детям определиться с будущей профессией и подготовиться ко взрослой жизни.