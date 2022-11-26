Новую школу на 1275 мест и ФОК построят в Мегете

Учебное учреждение станет самым большим и современным в Ангарском городском округе. Фото: пресс-служба администрации АГО

В поселке Мегет Иркутской области появятся два новых объекта. Это школа на 1275 мест и физкультурно-оздоровительный комплекс. Об этом сообщает пресс-служба администрации Ангарского городского округа.

Уже определен участок и внесены поправки в генеральный план. В ближайшее время будет разработан проект, согласно которому, строительство нового образовательного учреждения начнется в 2024 году.

- Это будет самая большая и современная школа в Ангарском округе. В техническом задании предусмотрим бассейн, - отметил глава Ангарского городского округа Сергей Петров.

Школа – не единственное новшество, которое появится в Мегете. Руководители администрации АГО в ходе рабочей поездки посетили площадку, где будет возведен физкультурно-оздоровительный комплекс. Внутри него – игровой зал с тренажерами, спортивный зал и раздевалки. Помимо ФОКа, задуманы беговые дорожки, поле для мини-футбола, площадка для сдачи норм ГТО, оборудование для занятий воркаутом. Стоимость проекта составляет 290 миллионов рублей.