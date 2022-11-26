Миграционная убыль и снижение рождаемости зарегистрированы в Иркутской области

С января по сентябрь этого года на свет появились 18,6 тысяч малышей Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

В Иркутской области появились данные о демографическом положении за девять месяцев 2022 года. С января по сентябрь этого года на свет появились 18,6 тысяч малышей, а умерло 25,6 тысяч человек. Естественная убыль населения составила 7 тыс. человек. Об этом сообщает Иркутскстат.

- Для сравнения, в аналогичный период 2021 года, число новорожденных сократилось на 5,9%, а умерших – на 13,5%. Зарегистрировано 13 967 браков и 9648 разводов. В прошлом году, за этот же период, число браков увеличилось на 5,5%, а количество разводов – на 7,0%, - отметили в ведомстве.

Есть и данные о миграции населения. За этот же период из других территорий России на постоянное место жительство в Иркутскую область прибыли 11,2 тыс. человек. Но это не компенсировало количество выбывших из региона. Оно составило 15 898 человек. Миграционная убыль составила более 3,6 тысяч человек.

Согласно статистике, в аналогичный период прошлого года, число прибывших сократилось на 6,8%. Процент выбывших возросло на 10,7%. Примерно половину миграционных потоков составляют перемещения внутри области, не влияющие на численность населения региона.