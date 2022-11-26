Что произошло после концерта JONY в Иркутске

Поклонники отметили, что атмосфера концерта была наполнена особой искренностью и душевностью. Фото: Дарьи Зангеевой

В пятницу, 25 ноября, во дворце спорта «Труд» прошел большой сольный концерт одного из самых популярных исполнителей - поп-музыканта JONY. Иркутяне ждали этого события с нетерпением: в зале буквально не оставалось свободных мест! 26-летний музыкант из Азербайджана завоевал сердца поклонников несколько лет назад, после выхода таких песен как «Комета», «Аллея», «Камин» и многие другие.

Однако в начале вечера зрителей ожидал неприятный сюрприз. Концерт задержался на целых полтора часа. В соцсетях появились негативные отзывы.

- Терпеть не могу неуважение к зрителям. Люди три года ждали концерт. Кто-то стоит с 18:00 часов на ногах. Время 20:40, а концерт все еще не начался, - писали возмущенные иркутяне.

Однако, когда JONY появился на сцене, он объяснил причину своего опоздания. Оказалось, что музыкант только что прилетел в Иркутск и сразу же с самолета отправился в концертный зал. Буквально через несколько минут зрители вовсю наслаждались полюбившимися хитами и подпевали исполнителю. Поклонники отметили, что атмосфера концерта была наполнена особой искренностью и душевностью.

- Шикарный концерт, шикарная атмосфера, я приехала из другого города, чтобы окунуться в прекрасную музыку, которая создана с душой и любовью к творчеству. Огромное спасибо, - комментируют в социальных сетях поклонники артиста.