Прививочная кампания против гриппа продолжается в Иркутской области

На сегодняшний день от гриппа привито почти 959 тысяч жителей региона Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

В поликлиниках Иркутской области продолжается прививочная кампания против гриппа. Об этом сообщает пресс-служба правительства региона.

- На сегодняшний день от гриппа привито почти 959 тысяч жителей Иркутской области. Из них более 275 тысяч – дети. В прививочных пунктах региона израсходовали 88% поступившей вакцины, - пояснили в ведомстве.

Особое внимание уделено вакцинации пациентам с хроническими заболеваниями. Прививка против гриппа рекомендуется для детей с 6 месяцев, школьникам, студентам, беременным женщинам, людям старше 60 лет, а также работникам медицинских и образовательных учреждений. В регионе достаточный запас вакцины. Это «Совигрипп» для взрослых, «Ультрикс Квадри» для детей и «Ультрикс Квадри» для беременных.

Привиться можно бесплатно. Для этого достаточно обратиться в поликлинику по месту прикрепления.