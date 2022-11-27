Синоптики рассказали, какой будет погода в Иркутске 27 ноября 2022 Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

Погода в Иркутске 27 ноября 2022 будет холодной. Синоптики обещают аномально низкие температурные показатели. Днем в городе температура воздуха составит -20… -22 градуса. Об этом КП-Иркутск рассказали в Иркутском Гидрометцентре.

Погода в Иркутске 27 ноября 2022: прогноз

- Погода в Иркутске 27 ноября 2022 будет с переменной облачностью, выпадет слабый снег, - говорят метеорологи. – В городе дует северо-западный ветер со скоростью 5-10 м/с и порывами до 14 м/с.

Атмосферное давление в Иркутске, по данным Яндекса, высокое – 735 миллиметров ртутного столба, влажность воздуха повышенная – 79%. Что касается прогноза по региону, погода в Иркутской области 27 ноября также холодная. Столбики уличных термометров в Приангарье и вовсе могут опуститься до -30…-35 градусов при облачной погоде. Если облаков не будет, они покажут -20…-25 градусов. В районах также дует ветер с порывами до 15-18 м/с. Ожидается небольшой снег.

Внимание, автомобилисты! На дорогах региона местами снежный накат и гололедица.

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