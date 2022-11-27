Пожар тушат на крупном предприятии в Ангарске Фото: ГУ МЧС по Иркутской области

В Иркутской области утром 27 ноября разгорелся пожар на одном из крупных предприятий в Ангарском городском округе. Сообщение о пожаре поступило в 09.05 утра. Об этом КП-Иркутск рассказали в пресс-службе ГУ МЧС России по Иркутской области.

- Пожар вспыхнул на технологической установке теплообменника промышленной площадки, - говорят спасатели.

Когда прибыли первые пожарно-спасательные подразделения, площадь пожара составляла 200 «квадратов». К 09.12 возгорание увеличилось на 50 квадратных метров, но к этому моменту пожарным удалось «взять пламя в кольцо». Пожар сейчас в локализованном состоянии. На тушение выезжало больше сотни специалистов, использовалось 25 спецмашин.

- Тушение продолжается с помощью специальных средств, производится охлаждение оборудования и установки, - поделились спасатели. - Поступление материалов в установку перекрыто, происходит дальнейшее выгорание оставшегося горючего.

Отмечается, что при данном происшествии никто не пострадал.

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