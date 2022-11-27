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НовостиОбщество27 ноября 2022 3:43

44 спецмашины очищают улицы Иркутска после ночной метели 25 ноября

Идет обработка дорог противогололедными материалами
Мария КНЯЗЕВА
44 спецмашины очищают улицы Иркутска после ночной метели 25 ноября

44 спецмашины очищают улицы Иркутска после ночной метели 25 ноября

Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

В Иркутске на улицах города идет массовая уборка. После ночной метели город в порядок приводят специалисты ИркутскАвтодора на 44 спецмашинах. Об этом КП-Иркутск рассказали в пресс-службе администрации областного центра.

- Еще ночью на улицы города выехало 34 комбинированных дорожных машины, 10 тракторных щеток, - говорят в мэрии. – К утру главные магистрали были расчищены. Продолжается очистка проезжей части на второстепенных дорогах.

Сложные участки дорог, а также перекрестки, спуски обрабатывают противогололедными материалами. Кроме наведения порядков на магистралях, в Иркутске очищают и остановки общественного транспорта, тротуары, лестницы. Дворы города в порядок должны приводить работники управляющих компаний. В их ведении тротуары, площадки у подъездов и проезды.

Напомним, непогода продолжится в Иркутске в течение дня. Синоптики обещают сегодня холодную погоду, до -22 градусов днем, ветер с порывами до 14 м/с и слабый снег.

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