44 спецмашины очищают улицы Иркутска после ночной метели 25 ноября Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

В Иркутске на улицах города идет массовая уборка. После ночной метели город в порядок приводят специалисты ИркутскАвтодора на 44 спецмашинах. Об этом КП-Иркутск рассказали в пресс-службе администрации областного центра.

- Еще ночью на улицы города выехало 34 комбинированных дорожных машины, 10 тракторных щеток, - говорят в мэрии. – К утру главные магистрали были расчищены. Продолжается очистка проезжей части на второстепенных дорогах.

Сложные участки дорог, а также перекрестки, спуски обрабатывают противогололедными материалами. Кроме наведения порядков на магистралях, в Иркутске очищают и остановки общественного транспорта, тротуары, лестницы. Дворы города в порядок должны приводить работники управляющих компаний. В их ведении тротуары, площадки у подъездов и проезды.

Напомним, непогода продолжится в Иркутске в течение дня. Синоптики обещают сегодня холодную погоду, до -22 градусов днем, ветер с порывами до 14 м/с и слабый снег.

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