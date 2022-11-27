Природоохранная прокуратура проведет проверку после пожара на крупном предприятии в Ангарске Фото: ГУ МЧС по Иркутской области

В Ангарском городском округе утром, 27 ноября, случился пожар на крупном предприятии. Там, на промплощадке загорелась технологическая установка теплообменника. Пожар локализовали за семь минут на территории в 250 квадратных метров. Специалисты Ангарской межрайонной природоохранной прокуратуры проведут проверку после случившегося. Об этом КП-Иркутск рассказали в пресс-службе Байкальской межрегиональной природоохранной прокуратуры.

Прокуроры отмечают, что как только было получено сообщение о возгорании, контролировать происходящее выехали сотрудники Росприроднадзора, Роспотребнадзора, Росгидромета и Ростехнадзора. Они замеряли показатели атмосферного воздуха на промплощадке, а также прилегающей к городу Ангарску территории.

- Организованы проверочные мероприятия по факту соблюдения природоохранного законодательства, - говорят в прокуратуре. - В случае выявления нарушений, будут приняты меры прокурорского реагирования.

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