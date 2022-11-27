Пожар потушен на крупном предприятии в Ангарске

Оперативные службы продолжают проливку оборудования и разборку конструкций Фото: Архив "КП"

В Иркутской области в Ангарском городском округе пожарные ликвидировали открытое горение на одном из крупных предприятий в 13.17. Об этом КП-Иркутск рассказали в пресс-службе ГУ МЧС России по Иркутской области.

- По уточненной информации общая площадь пожара составила 200 квадратных метров, - говорят спасатели. - Оперативные службы продолжают проливку оборудования и разборку конструкций.

Напомним, сообщение о пожаре дежурным поступило в 09.05 – горела технологическая установка теплообменника. В МЧС региона отмечают, что при данном происшествии никто не пострадал, на работу предприятия случившееся не повлияло. На месте работает специальная комиссия, которая выяснит причины пожара. Также свою проверку проведет природоохранная прокуратура Ангарска. На месте работали специалисты из целого ряда разных ведомств. На территории промплощадки проводились замеры атмосферного воздуха.

К ЧИТАТЕЛЯМ

У вас есть история, которой Вы хотите поделиться? Вы стали свидетелем интересного события?

Расскажите её нашим журналистам, пришлите фото и видео:

Viber/WhatsApp: +7-952-636-47-73

Тел.: (3952)20-80-08