В части зданий в трех округах Иркутска планово отключат свет 28 ноября
Фото: Светлана МАКОВЕЕВА
Отключение света в Иркутске 28 ноября 2022 запланировано в части зданий в трех городских округах. Под отключение электричества попадут улицы в Октябрьском, Правобережном и Свердловском районах. Об этом КП-Иркутск сообщили в Иркутской электросетевой компании.
- Отключение света в Иркутске 28 ноября 2022 необходимо для плановых работ, - говорят специалисты. - В плане работ возможны корректировки при влиянии метеоусловий и выявлении дефектов на оборудовании. Приносим извинения за доставленные неудобства.
Под отключение света в Иркутске 28 ноября 2022 попадают дома на улицах 4-ая Советская, Александра Невского, Байкальская, Партизанская, Карпинская, Лебедева, Ленская, Сарафановская, Ушаковская, а также 29 зданий в микрорайоне Университетския (см.таблицу).
Отключение света в Иркутске 28 ноября 2022: адреса. Фото: ИЭСК
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