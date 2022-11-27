Раненые участники СВО поступили в военный госпиталь Иркутска Фото: Пресс-служба правительства Иркутской области

В военный госпиталь в Иркутске поступили раненые участники СВО. Четверо из них родом из Иркутской области. Об этом в своем ТГ-канале 27 ноября сообщил губернатор Приангарья Игорь Кобзев.

Глава региона лично посетил медицинское учреждение и пообщался с пациентами – участниками специальной военной операции.

- Среди них есть четыре жителя Иркутской области, - поделился губернатор. - Иркутские ребята отметили, что снаряжение, которое мы выдавали, действительно помогло. Очень радует, что мы не ошиблись.

Никаких жалоб мужчины главе региона не высказали: к питанию и лекарственному обеспечению претензий ни у кого нет.

- Договорились, что при необходимости иркутские врачи окажут консультационную помощь, - отметил Игорь Кобзев. - Предложил руководству госпиталя войти в наш оперативный штаб.

Губернатор Приангарья также рассказал, что для выздоравливающих пациентов возможно проведут экскурсии по городу. Если кто-то захочет посетить религиозные учреждения – храмы и т.д. – такую возможность им также предоставят.

Сейчас есть возможность организовать персональную помощь участникам СВО. В ближайшее время будет составлен список необходимых им вещей.

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