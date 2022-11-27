Иномарка с замерзшими лобовым и боковыми стеклами попала в ДТП в Иркутской области Фото: ГУ МВД по Иркутской области

В Приангарье 27 ноября произошло ДТП на 10-м километре автодороги «подъезд к городу Саянск». Водитель за рулем Тойоты Клюгер решил остановиться на обочине, так как у иномарки замерзли лобовое и боковые стеклам. Совершая остановку, 53-летний автомобилист заехал в яму и машина опрокинулась. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Иркутской области.

- Владелец машины не пострадал, а находящая на переднем пассажирском сидении 69-летняя супруга получила незначительные травмы, - говорят полицейские. – Врачи осмотрели пострадавшую и решили, что госпитализация не потребуется, женщину отпустили домой.

Инспекторы ГИБДД напоминают всем водителям, что не нужно начинать маневр, если обзор не позволяет убедиться в его безопасности.

Кстати, накануне полицейские задердали нарушителя ПДД после того, как видео с его финтами появилось в социальных сетях. В итоге оказалось, что иркутянин совершил четыре административных правонарушения.

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